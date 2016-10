Starke zugrundeliegende H1-Leistung Umsätze +7,4 Prozent, Kernerträge +12,7 Prozent und Kernertrag je Aktie +49,3 Prozent

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKIO: 4502):

Starke Ergebnisse in der ersten Jahreshälfte aufgrund von Wachstumsfaktoren

Die zugrundeliegenden Umsätze stiegen um 7,4 Prozent, bedingt durch ein Wachstum von 15,3 Prozent bei Takedas Wachstumsfaktoren

(Gastroenterologie, Onkologie, ZNS und Schwellenmärkte) Die ausgewiesenen Umsätze gingen aufgrund ungünstiger Währungskurse (-8,6pt) und der Auswirkungen von Veräußerungen (-4,7pt) um -5,9 Prozent zurück

Die zugrundeliegenden Kernerträge verbesserten sich um +12,7 Prozent, und die Kernertragsmarge stieg um 0,7pt. (Basispunkte) Trotz ungünstiger Währungskurse und der negativen Auswirkungen von Veräußerungen war der ausgewiesene Betriebsgewinn um +46,7 Prozent größer, begünstigt durch starkes zugrundeliegendes Wachstum und einen einmaligen Zugewinn durch die Teva-JV-Transaktion.

Der zugrundeliegende Kernertrag je Aktie war um +49,3 Prozent höher, was ein starkes Wachstum der Kernerträge und eine geringere Steuerrate aufgrund des Zeitpunktes widerspiegelte. Der ausgewiesene Ertrag je Aktie stiegen um mehr als das Doppelte auf 159 Yen, eine Steigerung von 69 Yen im Vorjahreszeitraum.

Der ausgewiesene freie Betriebs-Cashflow stieg aufgrund anhaltender Verbesserungen des Arbeitskapitals um 34,0 Prozent auf 74,6 Milliarden Japanischer Yen.

Takedas Wachstumsfaktoren sorgten für ein Umsatzwachstum von 15,3 Prozent.

Die zugrundeliegenden Umsätze in der Gastroenterologie stiegen um +39,4 Prozent, getrieben durch ENTYVIO und TAKECAB

und TAKECAB Die zugrundeliegenden Umsätze in der Onkologie stiegen um +4,9 Prozent, getrieben durch NINLARO und ADCETRIS

und ADCETRIS Die zugrundeliegenden Umsätze von +28,2 Prozent im Bereich ZNS wurden durch den Erfolg von TRINTELLIX verstärkt.

verstärkt. Das Wachstum der zugrundeliegenden Umsätze auf den Schwellenmärkten stieg um +4,9 Prozent, wobei sich das Wachstum im zweiten Quartal auf +5,7 Prozent beschleunigte.

Wachstum der zugrundeliegenden Umsätze in allen Regionen, bedingt durch anhaltende Ergebnisse im zweistelligen Bereich in den USA

Die zugrundeliegenden Umsätze in Japan stiegen um +4,1 Prozent, getrieben durch TAKECAB , AZILVA und LOTRIGA

, AZILVA und LOTRIGA Das Wachstum der zugrundeliegenden Umsätze in den USA lag bei +15,1 Prozent, getrieben durch ENTYVIO , NINLARO und TRINTELLIX

, NINLARO und TRINTELLIX Die zugrundeliegenden Umsätze in Europa und Kanada stiegen um +4,8 Prozent, getrieben durch ENTYVIO und ADCETRIS

und ADCETRIS Die zugrundeliegenden Umsätze in Schwellenmärkten stiegen um +4,9 Prozent, mit stabilem Wachstum in den entscheidenden Märkten Brasilien (+11,1 Prozent), China (+9,7 Prozent) und Russland (+8,4 Prozent).

Christophe Weber, Präsident und CEO von Takeda, sagte dazu:

"Heute konnten wir für die erste Hälfte eines Jahres signifikanter Transformation starke Ergebnisse ausweisen. Aufgrund dieser starken Dynamik können wir unsere Profitprognose für das Gesamtjahr erhöhen.

Die aktuelle positive Einschätzung des CHMP für die vorläufige Zulassung von NINLARO in der EU war ein bedeutender Schritt bei der Bereitstellung dieser neuen Behandlungsoption für Patienten weltweit. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Wachstumsfaktoren unsere Dynamik noch lange ankurbeln werden."

Ausgewiesene Ergebnisse für H1 (April September) des GJ 2016 (in Milliarden Yen) GJ 2015 GJ 2016 Wachstum H1 H1 Ausgewiesene zugrundeliegende2 Umsätze 904,0 850,8 -5,9 Prozent +7,4 Prozent Kernerträge1 174,9 131,0 -25,1 Prozent + 12,7 Prozent Betriebsgewinn 110,4 162,1 +46,7 Prozent k. A. Nettogewinn3 54,4 124,3 +128,6 Prozent k. A. Ertrag je Aktie 69 Yen 159 Yen +129,4 Prozent k. A. Kernertrag je Aktie 138 Yen 139 Yen +1,2 Prozent +49,3 Prozent

1 Die Kernerträge berechnen sich aus dem ausgewiesenen Bruttogewinn abzüglich der Kosten von SG&A (Selling, General Administrative Expenses, Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungsausgaben) sowie der Kosten für F&E. Darüber hinaus können andere große Posten, die nicht zentral und von bedeutendem Wert sind, angepasst werden. 2 Für das zugrundeliegende Wachstum werden die Finanzergebnisse in zwei Zeiträumen auf einer gemeinsamen Basis verglichen. Dabei zeigen sich die laufenden Ergebnisse des Unternehmens mit Ausnahme der Auswirkungen ausländischer Währungskurse und Veräußerungen. 3 Den Eigentümern des Unternehmens zuzuschreiben.

Takeda erhöht die Prognose der Unternehmensführung für Zugrundeliegende Kernerträge auf "Wachstum im mittleren bis hohen Zehnerbereich", und der Trend beim Zugrundeliegenden Kernertrag je Aktie geht hin zum oberen Ende des Bereichs "Wachstum im unteren bis mittleren Zehnerbereich".

Vorgaben der Geschäftsleitung für das GJ 2016 Vorige Prognose

(10. Mai 2016) Revidierte Prognose

(28. Okt. 2016) Zugrundeliegende Umsätze Wachstum im mittleren einstelligen Bereich (Prozent) Wachstum im mittleren einstelligen Bereich (Prozent) Zugrundeliegende Kernerträge Wachstum im niedrigen bis mittleren Zehnerbereich (Prozent) Wachstum im mittleren bis hohen Zehnerbereich (Prozent) Zugrundeliegender Kernertrag je Aktie Wachstum im niedrigen bis mittleren Zehnerbereich (Prozent) Wachstum im niedrigen bis mittleren Zehnerbereich (Prozent) Jahresdividende pro Aktie 180 Yen 180 Yen

Die Prognose für den ausgewiesenen Nettogewinn Ertrag je Aktie stieg trotz beschleunigter F&E-Transformationskosten und ungünstiger Währungseinflüsse

Die geschätzten Gesamtkosten im Zusammenhang mit dem F&E-Transformationsprogramm sind mit 75 Milliarden Yen unverändert. Für das GJ 2016 werden 40 Milliarden Yen geschätzt (die vorige Prognose waren 25 Milliarden Yen) und für das Geschäftsjahr 2017 35 Milliarden Yen.

Ausgewiesene Prognose für das GJ 2016 (in Milliarden Yen) Vorige Prognose

(10. Mai 2016) Revidierte Prognose (28. Okt. 2016) Umsatz 1.720,0 1.670.01 F&E-Ausgaben -325,0 -310,02 Betriebsgewinn 135,0 135,0 Nettogewinn 3 88,0 91,0 Ertrag je Aktie 112 Yen 116 Yen Umrechnungskurs (Jahresdurchschnitt) 1 USD=110 Yen, 1 Euro=125 Yen 1 USD=104 Yen, 1 Euro=117 Yen

1 Einschließlich ungünstiger Währungseinflüsse von ungefähr 68 Milliarden Yen 2 Einschließlich günstiger Währungseinflüsse von ungefähr 14 Milliarden Yen 3 Den Eigentümern des Unternehmens zuzuschreiben

Weitere Details zu den Ergebnissen von Takeda für das GJ 2016 H1 sowie weitere Finanzinformationen finden Sie unter http://www.takeda.com/investor-information/results/

Über Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited ist ein global tätiges, forschungs- und entwicklungsorientiertes Pharmaunternehmen, das sich für bessere Gesundheit und eine strahlendere Zukunft für Patienten einsetzt, indem es wissenschaftliche Erkenntnisse in lebensverändernde Medikamente umwandelt. Takeda konzentriert seine Forschungsbemühungen auf Onkologie, Gastroenterologie, Impfstoffe und mit dem Zentralnervensystem zusammenhängende Therapiebereiche. Takeda führt sowohl intern als auch über Partner Forschungs- und Entwicklungsaufgaben aus, um dadurch bei Innovationen an vorderster Front zu bleiben. Neue innovative Produkte, insbesondere in der Onkologie und Gastroenterologie, sowie seine Präsenz auf Wachstumsmärkten sind der Grund für das Wachstum von Takeda. Mehr als 30.000 Mitarbeiter setzen sich bei Takeda für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten ein und arbeiten in über 70 Ländern mit Partnern im Gesundheitswesen zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.takeda.com/news.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

