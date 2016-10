Wochenrückblick KW43: Die Deutsche Bank hat es doch tatsächlich geschafft…

Zu Beginn der vergangenen Handelswoche sah es noch so aus, als würde der DAX endlich zur langersehnten Jahresendrallye 2016 aufbrechen. Die gute Stimmung hielt jedoch nicht besonders lange. So gab es nicht nur die Jagd nach der 11.000er-Punkte-Marke nicht. Auch die Jagd nach neuen Jahreshöchstständen wurde verschoben. Stattdessen sahen wir das Auf und Ab, das uns nun schon seit einigen Wochen begleitet.

Die Nachrichtenlage wurde einmal mehr von Quartalsberichten bestimmt. Zu den Highlights zählten die neuesten Zahlen von Apple, Amazon oder Alphabet/Google. Allerdings ging es auch hierzulande zur Sache. Dabei zeigte sich die Deutsche Bank angesichts der vielen Probleme im dritten Quartal überraschend profitabel.

Deutschland

Die Diskussionen rund um Regierungspläne zu einer Drosselung des Ausbaus von Windparks im Norden Deutschlands hörten Anleger, die es mit Nordex halten, nicht gerne. Der Aktie rutschte kurzfristig ab. Jetzt versucht der Hamburger Windturbinenhersteller für Beruhigung zu sorgen. Mehr dazu hier.

Der Zahlungsabwickler Wirecard konnte ein weiteres erfolgreiches Quartal vermelden. Allerdings spielte der Gesamtmarkt am Mittwoch nicht so ganz mit, so dass die im TecDAX gelistete Wirecard-Aktie trotz der guten Nachrichten ins Minus rutschte. Unsere Einschätzung dazu finden Sie hier.

Von den deutschen Automobilherstellern befand sich zuletzt vor allem Daimler auf der Überholspur. Dank starker Absätze bei der Pkw-Tochter Mercedes-Benz sind die Schwaben sogar gerade dabei, BMW als weltweite Nummer eins im Premiumsegment abzulösen. Die starken Absätze sorgten zudem für gute Ergebnisse im September-Quartal, allerdings nicht auf breiter Front. Mehr dazu hier.

Den vollständigen Artikel lesen ...