Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Borussia Dortmund -4,56% auf 5,593, davor 8 Tage im Plus (10,65% Zuwachs von 5,3 auf 5,86), Bechtle +0,47% auf 96,24, davor 7 Tage im Minus (-4,64% Verlust von 100,45 auf 95,79), S&T +2,12% auf 8,967, davor 6 Tage im Minus (-10,26% Verlust von 9,79 auf 8,78), Manitowoc +0,25% auf 4,05, davor 6 Tage im Minus (-15,13% Verlust von 4,76 auf 4,04), Caterpillar +1,05% auf 83,88, davor 6 Tage im Minus (-5,67% Verlust von 88 auf 83,01), Goldman Sachs -0,34% auf 177,14, davor 5 Tage im Plus (1,86% Zuwachs von 174,51 auf 177,75), Wells Fargo -0,39% auf 46,23, davor 5 Tage im Plus (3,29% Zuwachs von 44,93 auf 46,41), Unilever +0,14% auf 38,38, davor 5 Tage im Minus (-2,16% Verlust von 39,17 auf 38,33), LinkedIn +0,46% auf 189,5, davor 5 Tage im Minus (-0,93%...

