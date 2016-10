Tagesgewinner war am Freitag Hypoport mit 6,93% auf 76,99 (175% Vol.; 1W -3,13%) und Saint Gobain mit 5,62% auf 40,81 (247% Vol.; 1W 4,79%). Die Tagesverlierer: Novo Nordisk mit -14,97% auf 237,50 (491% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -16,26%), Medigene mit -13,47% auf 8,39 (707% Vol.; 1W -13,47%), LPKF Laser mit -10,99% auf 7,38 (421% Vol.; 1W -14,03%) Die höchsten Tagesumsätze hatten GlaxoSmithKline (59522,48 Mio.), HSBC Holdings (44998,54) und BP Plc (42670,54). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2016er-Tagesschnitt gab es bei Medigene (707%), Borussia Dortmund (620%) und TTM Technologies, Inc. (605%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Medigene mit 24,86%, die beste ytd ist Lion E-Mobility mit 253,82%. Am schwächsten...

