Nach dem E-Auto in der Garage und dem Riesen-Akku im Haus will Tesla -Chef Elon Musk als dritten Schritt Solar-Ziegel auf die Dächer seiner Kunden montieren. "Das ist in gewisser Weise die integrierte Zukunft", erklärte Musk am Freitag in Kalifornien bei der Vorstellung der neuen Dachpfannen. Diese sollen länger halten und eine bessere Dämmung ermöglichen als die üblichen Dächer in den USA. Zudem würden ...

