Alphabet und das Geld von Google

Das Alphabet von Google geht so: G R E A T. Ja, es ist in der Tat großartig, was der Mutter-Konzern von Google, Alphabet (WKN: A14Y6H / ISIN: US02079K1079), so vollbringt: Im dritten Quartal wurde der Umsatz um 20 Prozent auf 22,5 Milliarden Dollar gesteigert, den Betriebsgewinn (Gaap operating income) um 23 Prozent auf 5,8 Milliarden Dollar nach vorne geschoben und den Nettogewinn um 27 Prozent auf 5,1 Milliarden Dollar (7,25 Dollar je Aktie) verbessert.

"We had a great third quarter, with 20 percent revenue growth year on year, and 23 percent on a constant currency basis. Mobile search and video are powering our core advertising business and we're excited about the progress of newer businesses in Google and Other Bets," sagt Ruth Porat, CFO von Alphabet.

