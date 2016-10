Linde und die Frage nach dem Sparen

Heute [28. Oktober 2016] ist Weltspartag. Hoffentlich bekommen die Kinder, die ihre Bank oder Sparkasse besuchen, wenigstens noch kleine Geschenke, wie dies früher der Fall war. Denn Zinsen gibt es aufs Sparbuch wahrscheinlich gar keine mehr. Oder wurden auch die Geschenke aus Kostengründen weggespart? Schon sinnvoller ist es, wenn Unternehmen sparen.

Linde (WKN: 648300 / ISIN: DE0006483001) hat es zumindest vor. Denn nach einem eher mauen dritten Quartal soll nun ein neues Sparprogramm weiterhelfen. Ab 2019 will das Management Kosten um zusätzlich 370 Millionen Euro jährlich eindampfen, was mit einem bereits laufenden Effizienzprogramm sogar bis zu 550 Millionen Euro an Rationalisierungsvolumen bringen sollte.

