Bundeskanzlerin Angela Merkel ist besorgt über die hohen Forderungen der Gewerkschaften. In der kommenden Woche soll eine Fachebene Prioritäten ausloten.

Die CDU-Spitze will mit den Gewerkschaften am Dienstag erneut über Rentenreformen beraten. Dann finde ein Treffen auf Fachebene statt, bestätigte ein Parteisprecher am Samstag entsprechende Medienberichte. Das Gespräch, an dem CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel nicht teilnehmen wird, sei bereits bei einer Runde des CDU-Präsidiums mit der DGB-Spitze Anfang Oktober verabredet und angekündigt worden. CDU- und CSU-Spitze hatten am Freitagabend viereinhalb Stunden im Kanzleramt beraten, welche Rentenreformen noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden sollten und mit welchen Rententhemen die Union in den Bundestagswahlkampf 2017 ziehen will. Daran nahm neben Merkel auch CSU-Chef ...

