Am 11. Spieltag in der 2. Liga hat Fortuna Düsseldorf beim 1. FC Union Berlin mit 1:0 gewonnen. Ihlas Bebou schoss in der 56. Minute den entscheidenden Treffer.

Die Berliner bleiben damit fünf Punkte entfernt von Tabellenführer Eintracht Braunschweig, der seine Partie am Vortag ebenfalls verloren hatte. Auch das am Samstagmittag parallel ausgetragene Spiel zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Kaiserslautern endete mit einem 1:0-Sieg der Gäste. Hier traf Osayamen Osawe in der 51. Minute.