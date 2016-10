Mit Plastikmüll von Stränden und Straßenrändern hält eine Fabrik im Gaza-Streifen den Betrieb aufrecht. Dank Recycling gibt es Ersatz für fehlenden Kunststoff, den Israel kaum in den Küstenstreifen lässt.

Omar Ramlawi hat aus der Not eine Tugend gemacht. In seiner Fabrik in Gaza gewinnt er aus Plastikmüll dringend benötigtes Ausgangsmaterial für Kunststoffrohre und Schläuche, das angesichts der israelischen Blockade des Küstenstreifens sonst nur schwer zu bekommen ist. Zugleich trägt er zum Schutz der Umwelt bei.

"Wegen der Blockade und der Importeinschränkungen mussten wir Materialien nutzen, die es in Gaza gibt, und diese recyceln", erklärt Ramlawi seine unternehmerische Entscheidung. "So kam die Idee auf, und wir haben sie weiterentwickelt." Ohne die aufgewerteten Abfälle hätte er seine Anlage schon längst dicht machen und die 50 Angestellten entlassen müssen, sagt Ramlawi.

Recycling ist eine eher neue Erscheinung im verarmten und isolierten Gazastreifen. Die ohnehin schwache Wirtschaft des palästinensischen Gebiets leidet unter dem Konflikt mit Israel und dem Missmanagement der regierenden Hamas. Deren Machtübernahme 2007 war für Israel Anlass zur Blockade des Küstenstreifens, mit der Begründung, eine Aufrüstung der radikalislamischen Bewegung verhindern zu müssen.

