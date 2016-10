Gabriel steht vor dem Scherbenhaufen seiner eigenen = fehlenden Standortpolitik. Hätte er Forschung und Entwicklung in D gefördert und möglicher gemacht, würden die Technologieunternehmen hierzulande ein besseres Zuhause haben. Egal, ob Atom-, Gen-, Pharma- oder Halbleiterforschung - nirgendwo hat der Staat ein echtes Konzept vorgelegt und genau deshalb haben viele Unternehmen unser Land verlassen - zumindest die Forschungsabteilungen. Das passiert nicht so, sondern ist die Konsequenz aus dem Handeln oder Nichthandeln unser Bundesregierung. In einem Technologie- und forschungsfeindlichen Umfeld wird halt nicht geforscht. Leider ist es so einfach ...

