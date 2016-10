Auch im kommenden Jahr rechnet Opec mit niedrigen Öl-Preisen. Bei einem Treffen mit anderen Rohstoffmächten haben sich die Ölkartellmitglieder nicht auf eine Förderkürzung einigen können. Weitere Beratungen sind geplant.

Die Mitglieder des Ölkartells Opec konnten sich bei einem Treffen mit anderen Rohstoffmächten nicht auf eine Drosselung der Produktion einigen. Einige Länder hoffen durch die Maßnahme, die Preise wieder in die Höhe zu bringen und den Markt zu stabilisieren.

In einer offiziellen Mitteilung hieß es am Samstag in Wien, dass die Opec auch im kommenden Jahr mit niedrigen Preisen rechnet. Um einen Weg aus der Krise zu finden, soll sich das Kartell künftig regelmäßig mit Nicht-Opec-Ländern wie Russland, Mexiko und Brasilien treffen. Die Beratungen sollen ...

