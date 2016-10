Edeka-Chef Markus Mosa und Rewe-Chef Alain Caparros haben sich einem Medienbericht zufolge auf die Aufteilung der Kaiser's-Filialen in Berlin und Bayern geeinigt. Ein Gebiet bleibt jedoch weiterhin problematisch.

Bei den Verhandlungen über die Zukunft der angeschlagenen Supermarktkette Kaiser's Tengelmann haben sich nach Informationen der "Bild am Sonntag" (BamS) Edeka-Chef Markus Mosa und Rewe-Chef Alain Caparros weitgehend auf eine Aufteilung der Filialen in Berlin und Bayern verständigt. Demnach erhält Rewe den Großteil der Läden in der Hauptstadt, Edeka im Gegenzug fast alle Filialen in Bayern, schreibt das Blatt unter Berufung auf Verhandlungskreise.

Keine Einigung gebe es hingegen beim Standort Nordrhein-Westfalen, der als ...

