Der konservative spanische Premier Rajoy wurde am Samstag im Parlament in Madrid wiedergewählt - allerdings ohne Mehrheit. Zahlreiche Spanier protestierten gegen die Fortsetzung der konservativen Politik, die vor allem in zahlreichen Korruptionsskandalen ihren Ausdruck gefunden hat.

Nach monatelangem Stillstand ist der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy im Amt bestätigt worden. Bei einer Vertrauensabstimmung votierte am Samstag eine einfache Mehrheit der Abgeordneten im Parlament in Madrid für den 61-Jährigen und machte den Weg für eine Minderheitsregierung seiner konservativen Volkspartei frei. Für Rajoy stimmten 170 Abgeordnete und gegen ihn 111. Zudem gab es 68 Enthaltungen. Damit endet die seit knapp einem Jahr dauernde Blockade. Die Wahl Rajoys war möglich geworden, weil die oppositionellen Sozialisten ihre Abgeordneten dazu angehalten hatten, der Abstimmung fernzubleiben. Die Minderheitsregierung wurde etabliert, weil sich die Konservativen geweigert hatten, mit den neu gegründeten Liberalen eine Koalition zu bilden. Diese hatten zur Bedingung gemacht, dass die erheblichen Korruptionsskandale, in die die Partei von Rajoy verwickelt ist, aufgeklärt werden. Davon wollte Rajoy allerdings nichts wissen. Emilio Rappold von der ...

