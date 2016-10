Telšiai, Lithuania, 2016-10-30 07:08 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Žemaitijos pienas, AB provides the information on decisions adopted by the General Meeting of Shareholders as of 28 October 2016 (see the enclosed documents).



Gintaras Keliauskas, Lawyer +370 444 22208



Attachment:

https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=592120