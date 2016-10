Der DAX stand zum Ende der 43. Kalenderwoche bei 10696 Punkten. Nach einem Schlusskurs am Freitag vor einer Woche bei 10711 Punkten fiel der Index in der Woche vom 24. bis 28. Oktober um 15 Zähler oder 0,1 Prozent. Jedoch erreichte der DAX am Dienstag ein neues Jahreshoch.

Dabei hatte der deutsche Leitindex am Montag der letzten Woche mit 10820 Punkten ein neues Hoch erreicht, das er einen Tag danach mit einem neuen Jahreshoch bei 10828 Punkten ...

