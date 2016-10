Das Land Polen hat zwei Euro Anleihen begeben. Die WKN A1875J wird am 25.10.2028 endfällig. Der Zinssatz der 750 Mio. Euro Emission liegt bei 1,0 Prozent p.a. Bei der WKN A1875K wurde der Kupon bei 2,0 Prozent per anno festgesetzt und die Rückzahlung soll am 25.10.2046 erfolgen. Das Emissionsvolumen beträgt bei dem Langläufer ...

