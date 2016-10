Donald Trump wittert Morgenluft. Das Wiederauffrischen des E-Mail-Skandals um Hillary Clinton durch FBI-Chef Comey spielt dem Republikaner in die Karten. Trump greift frontal an - und Clinton ist fassungslos.

Donald Trump trumpft auf, Hillary Clinton gerät unter Druck: Wenige Tage vor der US-Wahl wird die E-Mail-Affäre um die Demokratin zum beherrschenden Thema. Der Republikaner Trump holte zu den bisher wohl massivsten Angriffen gegen seine Rivalin aus. Clinton ihrerseits kritisierte den Chef der FBI-Bundespolizei James Comey: Er hatte den neuen E-Mail-Wirbel mit einem kurzen Brief ausgelöst, der keine näheren Erläuterungen enthielt. Clinton nannte das zusammen mit dem Zeitpunkt des Schreibens einen "bisher einmaligen" und "besorgniserregenden Vorgang".

In wieweit er der Ex-Außenministerin im Wahlkampfendspurt schadet, war zunächst nicht absehbar. Nach Berechnungen des Senders CNN lag die Demokratin zuletzt in Umfragen durchschnittlich US-weit mit fünf Prozentpunkten vor Trump. Gewählt wird am 8. November.

Comey hatte am Freitag führende Kongressmitglieder in einem Schreiben darüber informiert, dass die Bundespolizei auf neue E-Mails aus der Zeit Clintons als Außenministerin gestoßen sei, die jetzt unter die Lupe genommen würden. Sie ...

