Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe des hessischen Groß-Gerau ist am Sonntag ein 30-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Mann habe allein in seinem Wagen gesessen, teilte die Polizei mit.

In einer Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte mit einem Bau. Der 30-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Polizei leitete eine Untersuchung des Unfallherganges ein.