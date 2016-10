Spanien hat nach fast einem Jahr wieder eine handlungsfähige Regierung. Der Konservative Mariano Rajoy wurde am Samstag als Premier vereidigt - während Demonstranten auf der Straße vom "Staatstreich der Mafia" sprechen.

Nach zehn Monaten politischen Stillstands hat Spanien wieder eine Regierung. Das Parlament wählte den geschäftsführenden konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy am Samstagabend zum neuen Premier. Dies wurde möglich, weil sich die zweite große Traditionspartei, die sozialistische PSOE, bei der entscheidenden zweiten Abstimmung zur Wahl enthalten hat. Allerdings nicht komplett: 15 der 84 Abgeordneten scherten aus der Parteidisziplin aus und votierten gegen Rajoy.

Die Partei ist intern tief zerrissen wegen ihrer Haltung zu Rajoy. Der ehemalige Sozialistenchef Pedro Sánchez, der stets ein Nein gegen eine Regierung von Rajoys konservativer Partido Popular (PP) verteidigt hat, trat Anfang Oktober auf internen Druck zurück. Wenige Stunden vor der Abstimmung gab er auch seinen Sitz im Parlament auf, um nicht mit abstimmen zu müssen.

Konservative und Sozialisten standen sich in Spanien jahrzehntelang als Feinde im Zweiparteiensystem gegenüber. Viele machen Rajoy für die zahlreichen Korruptionsfälle in seiner PP verantwortlich sowie für die steigende Armut und soziale Ungleichheit in Spanien als Folge von zahlreicher ...

