Wie viele Millimeter steigt der Meeresspiegel durch den Klimawandel? Experten forschen und prognostizieren, aber für die Menschen auf den Salomonen-Inseln im Pazifik geht es längst ums Überleben.

Robert Satu hat sein Leben lang in seinem Fischerdorf mit ein paar Dutzend Hütten auf den Salomonen-Inseln in der Südsee gelebt. "Von der Straße bis zum Meer, das waren immer gut 120 Meter", sagt der Dorfälteste in einem Dokumentarfilm über die Folgen des Klimawandels. "Heute ist es noch die Hälfte. Das Meer drängt uns Richtung Straße, aber viel weiter können wir nicht. Irgendwann müssen wir gehen. Ich habe Angst."

Die Salomonen, das ist ein Staat mit Hunderten von Inseln und gut einer halben Million Einwohnern, sechseinhalb Flugstunden nordöstlich von Sydney in Australien gelegen. "Entdecken Sie das beste Geheimnis der Welt", lockt die Tourismusbehörde und macht mit Palmen, Kokosnüssen und langen Sandstränden Reklame.

"Radio Happy Islands" heißt der Hauptsender. Doch haben die Salomonen jetzt ein trauriges Kapitel der Klimawandel-Geschichte geschrieben. Wissenschaftler haben hier erstmals hieb- und stichfest den Verlust von fünf Inseln wegen steigender Meeresspiegel dokumentiert, wie sie im Frühjahr im Fachjournal "Environmental Research Letters" berichteten. Auf sechs weiteren Inseln versinkt immer mehr Küste im Meer.

