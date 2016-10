Zum Abschluss der vierten Ausgabe des jährlich stattfindenden Filmfestivals werden prestigeträchtige Auszeichnungen in acht Kategorien vergeben

Nach sechs Tagen mit wundervollen Filmvorführungen sowie aufschlussreichen Diskussionen über Filme und Workshops, die das Publikum aus den VAE, aus der Region und aus aller Welt begeisterten, schloss die vierte Ausgabe des Internationalen Kinderfilmfestivals Sharjah (Sharjah International Children's Film Festival, SICFF). Die Abschlussfeier wurde von renommierten Filmemachern, Schauspielern, Prominenten, Sponsoren, wichtigen Führungskräften der Branche und Medienvertretern besucht.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161030005010/de/

SICFF 2016 Winners Group Photo (Photo: ME NewsWire)

Das sechstätige Festival präsentierte internationale Filmeinreichungen, Workshops, Aktivitäten und Spiele für Kinder und ebenso für Erwachsene, mit mannigfaltigen Screenings, Galas, Performances und Erlebnissen auf dem "Grünen Teppich".

Sheikha ("Scheichin") Jawaher bint Abdullah Al Qasimi, Leiterin von FUNN und Leiterin des SICFF, sagte: "Die letzten paar Tage waren außergewöhnlich. Wir haben erlebt, wie das Festival eine internationale Gemeinschaft vereint, wie es Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zusammenbringt. Zu diesem wichtigen Anlass möchte ich allen danken, die dazu beigetragen haben, dieses neue Kapitel der Erfolgsgeschichte von Sharjah möglich zu machen. Meine Wertschätzung und Dankbarkeit möchte ich auch gegenüber Ihrer Hoheit Sheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi ausdrücken, Gattin Seiner Hoheit Scheichs Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Mitglied des Hohen Rats und Herrscher von Sharjah, für ihre kontinuierliche Unterstützung dabei, aus dem Festival eine eindrucksvolle festliche Veranstaltung zu machen. Nun, da wir uns hier versammelt haben, um der aktuellen Ausgabe des Festivals Lebewohl zu sagen, versprechen wir, dass die nächste Ausgabe weiterhin alle Erwartungen übertreffen wird."

Zum Abschluss begeisterte das Festival sein Publikum mit einem Gala-Screening von "Sophie's Misfortunes", geschrieben vom französischen Regisseur Christophe Honoré. Die Komödie handelt von der ungezogenen kleinen Sophie, die ihrer Mutter gerne mal den Gehorsam verweigert und lieber neckische Streiche spielt. Sophie muss immer ihren Willen durchsetzen - sie ist verfressen, faul und sogar unehrlich. Dass der Film sich letztendlich trotzdem darum dreht, wie Herzensgüte über Unfug siegt, liegt an seinen originellen Dialogen und seiner faszinierenden Kameraführung - seinen herausragenden Merkmalen.

Am Schlusstag des Festivals ehrte das SICFF Filme und Filmemacher mit Auszeichnungen in mehreren Kategorien.

Bester von einem Kind gemachter Film - "Offline", Regie: Steeven Paul

Bester Studentenfilm - "Fears", Regie: Nata Metlukh

Bester Kurzfilm VAE - "My Dear Home with Love", Regie: Aisha Al Zaabi

Bester Kurzfilm Golf-Kooperationsrat - "Violin", Regie: Abdulaziz Alshlahei

Bester internationaler Kurzfilm - "I am Sami", Regie: Kae Bahar

Bester Dokumentarfilm - "Dyab", Regie: Mazin Sherabayani

Bester Spielfilm - "Birds of Passage", Regie: Olivier Ringer

Bester Animationsfilm - "Adama", Regie: Simon Roub

Darüber hinaus wurde eine Reihe begabter Einzelpersonen für ihre bemerkenswerten Bemühungen um die Unterstützung des Festivals ausgezeichnet. Der Preis für die beste Medienberichterstattung über den während des SICFF abgehaltenen Universitätswettbewerb ging an Chetna Vaidyanathan, Anjali Bohra, Kshiti Agarwal und Srhuti Shah von der Manipal University Dubai.

Die vierte Ausgabe des Internationalen Kinderfilmfestivals Sharjah diente als Hort kreativen Ausdrucks und war ein Leuchtfeuer der Wissenschaft, Kultur und Kunst. Nicht nur hat sie die Stellung der Emirate als kreatives Paradies gefestigt, sondern auch ermöglicht, durch ihre Kinoproduktionen einen Blick auf andere Kulturen und Zivilisationen zu erhaschen.

Über das Internationale Kinderfilmfestival Sharjah:

Das Internationale Kinderfilmfestival Sharjah ist ein Projekt von FUNN Medienkünste für Kinder und Jugendliche in Sharjah, einer Organisation der Regierung von Sharjah unter der großzügigen Schirmherrschaft der Gattin Seiner Hoheit des Herrschers von Sharjah, Ihrer Hoheit Sheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, Vorsitzende des Hohen Rats für Familienangelegenheiten. Das Festival ist das erste seiner Art in den VAE und in der Golfregion und hat das Ziel, Medienkompetenzen unter Kindern und jungen Erwachsenen zu fördern und sie zu ermutigen, kreativ zu sein. Ziel ist es außerdem, die nächste Generation über Film zu unterrichten und Jugendlichen die Chance zu geben, das Beste des arabischen und internationalen Films zu sehen, um eine starke nationale Filmindustrie aufzubauen.

* Quelle: ME NewsWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161030005010/de/

Contacts:

Sahara Communications

Carmen Audino, +971-55-456-3251

carmena@saharagcc.com