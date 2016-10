Der DAX kann in den letzten Tagen viele Hundert Punkte zurücklegen, ohne dabei vom Fleck zu kommen. Solch eine Kursbewegung zeigt die Unsicherheit der Markteilnehmer an. Während bei fallenden Kursen Schnäppchenjäger zur Stelle sind, dominieren bei steigenden Notierungen sofort die verkaufsbereiten Marktteilnehmer. Auch in der nächsten Woche sollte es der DAX schwer haben. Obwohl für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...