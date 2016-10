München (ots) -



- Neue Folge der beliebten Doku-Soap - Diamanten, exklusive Geschenke und kulinarische Herausforderungen - Sendetermin: Montag, 31. Oktober 2016, um 20:15 Uhr bei RTL II



Entspannen in Valberg, Luxus-Shopping in Monaco und wieder auf nach St. Tropez. Familie Geiss jettet zwischen ihren Domizilen hin und her. Und während sich Koch Dennis neuen Herausforderungen stellen darf, hat Robert die nächste Überraschung für seine Carmen parat.



Glamour, Glanz und große Klunker - Willkommen in der Welt der Geissens. Nach einem Kurzaufenthalt in ihrer Residenz in Valberg geht es für Familie Geiss wieder nach Monaco. Dort besuchen sie eine exklusive Diamantenausstellung, bei der nur die reichsten der Reichen anzutreffen sind. Robert und seine Carmen sind also in bester Gesellschaft. Noch geblendet vom Glanz der kostbaren Edelsteine hält Robert auch schon ein Geschenk für seine Liebste bereit: Einen BMW X6.



Wie so üblich bei den Jetsettern lässt die nächste Reise nicht lange auf sich warten. In der Villa Geiss in St. Tropez widmen sie sich wieder den Künsten von Küchenmeister Dennis. Kocht er besser als Robert und Gregor, darf er sich über sein Traumjob auf der Jacht der Geissens freuen? Feuer frei für die Schlacht der heißen Pfannen.



"Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!": Sendetermin: Montag, 31. Oktober 2016, um 20:15 Uhr bei RTL II



Schrill, glamourös und vor allem rastlos: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse und ein Winterdomizil in Miami. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Ihr Leben: exklusiv! Ihre Hobbies: teuer! Bereits seit 2011 begleitet RTL II Carmen und "Rooobert" auf ihren Luxusreisen und dokumentiert den schrillen Alltag der wahrscheinlich beliebtesten Millionärsfamilie im deutschen TV.



