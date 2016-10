Die Schauspielerin Katharina Thalbach möchte im Ruhestand die Hochschulbank drücken: "Wenn ich eines Tages in Rente gehe, will ich auf jeden Fall noch studieren, in Richtung Geschichte oder Archäologie", sagte die 62-Jährige dem Magazin "Senioren Ratgeber". Zwar sollte man laut Thalbach das Gestern und das Morgen nicht so wichtig nehmen wie das Heute, denn "wir sind nur sehr kurze Zeit auf diesem Planeten".

Trotzdem finde sie das Gestern enorm spannend und wolle mehr darüber erfahren: "Weil man da so schön sieht, wie vergänglich Dinge sind, aber auch, was überlebt."