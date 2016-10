1899 Hoffenheim hat am 9. Spieltag in der 1. Bundesliga mit 1:0 gegen Hertha BSC gewonnen und ist damit in der Tabelle an den Berlinern vorbeigezogen. Die Gäste aus Berlin begannen stark, überließen den Hoffenheimern jedoch zunehmend die Initiative.

In der 31. Minute brachte Niklas Süle die Gastgeber dann in Führung. In der zweiten Hälfte blieb Hoffenheim weiter gefährlich, die Berliner kamen hingegen nur selten vor das Tor der Gastgeber.