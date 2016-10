EU und Kanada feiern Abschluss von CETABrüssel - Das bis zuletzt umstrittene Freihandelsabkommen CETA ist unterzeichnet. Spitzenvertreter der EU und Kanadas besiegelten am Sonntag in Brüssel mit ihren Unterschriften den Abschluss von rund siebenjährigen Verhandlungen. CETA soll nun so schnell wie möglich in Kraft treten. ...

