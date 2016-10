Lieber Leser,

MM hat sich im 1. Halbjahr 2016 unter zunehmend herausfordernden Rahmenbedingungen erfolgreich behauptet. Der Umsatz legte um 6,9% auf 1,14 Mrd € zu. Wesentlichen Anteil am Wachstum beim Umsatz hat die jüngste Akquisition in Frankreich, die seit Ende Oktober 2015 in die Sparte von MM Packaging Division einbezogen wird. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 14,8% auf 110,8 Mio €.

Einer deutlichen Zunahme bei MM Packaging stand ein leichter Rückgang bei MM Karton ...

