ECKERNFÖRDE KIEL (dpa-AFX) - Der Waffenhersteller Sig Sauer in Eckernförde strebt Großaufträge der Bundeswehr an. "Wir gehen davon aus, dass es zu Ausschreibungen eines Sturmgewehres für das Kommando Spezialkräfte kommen wird und auch für den Rest der Bundeswehr", sagte Geschäftsführer Franz von Stauffenberg der Deutschen Presse-Agentur. Er sei optimistisch, dass Sig Sauer in einem fair geführten Wettbewerb bestehen könne. Die Bundeswehr will 167 000 G36-Gewehre wegen unzureichender Treffsicherheit bei Dauerfeuer oder großer Hitze ausmustern. Noch im laufendem Jahr soll das internationale Vergabeverfahren für das neue Sturmgewehr starten./mho/DP/zb

