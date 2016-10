7%-Chance mit Linde-Bonus- und Discount-Zertifikaten

Die über den Analystenerwartungen liegenden Geschäftszahlen des Linde-Konzerns beflügelten den Aktienkurs zeitweise um mehr als vier Prozent. Das Einsparungsprogramm, die Bestätigung der Prognose für das laufende Jahr und die Anhebung der Dividende für das nächste Jahr könnten den Aktienkurs auch in den nächsten Monaten Steigerungspotenzial verleihen oder zumindest unterstützen.

Wer sich in den nächsten Monaten einen halbwegs stabilen Kursverlauf der Linde-Aktie zu Nutze machen möchte, um weit über den Anleihezinsen liegende Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko der direkten Aktienveranlagung reduzieren möchte, könnte ein Investment in die nachfolgend präsentierten Zertifikate in Erwägung ziehen.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 105 Euro

Das HVB-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Linde-Aktie mit der Barriere bei 105 Euro, Bonuslevel und Cap bei 160 Euro, BV 1, ISIN: DE000HU6YZE2, Bewertungstag 15.9.17, wurde beim Linde-Aktienkurs von 149,50 Euro mit 149,30 - 149,36 Euro gehandelt. Das Zertifikat ist derzeit somit etwas günstiger als die Aktie zu bekommen.

Wenn der Kurs der Linde-Aktie bis zum Bewertungstag niemals die Barriere berührt oder unterschreitet, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 160 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 10,5 Monaten bei einem bis zu 39-prozentigen Kursrückgang der Aktie einen Ertrag von 7,12 Prozent. Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere und notiert die Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mittels der Zuteilung einer Linde-Aktie je Zertifikat getilgt.

Discount-Zertifikat mit Cap bei 140 Euro

Das Société Générale-Discount-Zertifikat auf die Linde-Aktie mit Cap bei 140 Euro, BV 1, ISIN: DE000SE37E98, Bewertungstag 15.9.17, wurde beim Linde-Kurs von 149,50 Euro mit 129,92 - 130,00 Euro taxiert. Dieses Zertifikat wird am 22.9.17 mit 140 Euro zurückbezahlt, wenn die Linde-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des bei 140 Euro liegenden Caps notiert. Somit stellt dieses Discount-Zertifikat in den nächsten 10,5 Monaten bei einem bis zu 6-prozentigen Kursrückgang der Aktie einen Ertrag von 7,69 Prozent in Aussicht.

Notiert die Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird dieses Zertifikat mit dem an diesem Tag ermittelten Schlusskurs der Linde-Aktie zurückbezahlt. Verluste (vor Spesen) werden Anleger erst dann erleiden, wenn die Linde-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Kaufkurses des Zertifikates, also unterhalb von 130 Euro, notiert.

Quelle: zertifikatereport.de