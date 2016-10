Rauchmelder retten Leben. Deshalb werden sie zur Pflicht. Auch wenn das kaum zu kontrollieren ist, in immer mehr Wohnungen gibt es sie - zum Glück.

In immer mehr Wohnungen werden lebensrettende Rauchmelder installiert. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen gilt die Rauchmelderpflicht vom 1. Januar 2017 an für alle Wohnungen. Auch im Saarland läuft eine Übergangsfrist Ende 2016 aus. Damit bestehen dann ab dem neuen Jahr in elf der 16 Bundesländer Einbaupflichten für auch für alte Wohnungen. Weitere Länder folgen in den kommenden Jahren. Für Neubauten gibt es die Pflicht zum Rauchmeldereinbau schon jetzt in allen Bundesländern.

"Es geht darum, Menschenleben zu retten. Deshalb sollen die Rauchmelder in den Wohnungen eingebaut werden", sagte ein Sprecher des NRW-Bauministeriums in Düsseldorf. Die Verpflichtung ist in den jeweiligen Landesbauverordnungen geregelt. Deshalb gibt es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...