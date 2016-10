RIB Software AG (RIB) setzt starkes Wachstum fort - Softwarelizenzumsätze steigen in den ersten neun Monaten um 54,8%

31.10.2016 / 07:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

RIB Software AG (RIB) setzt starkes Wachstum fort - Softwarelizenzumsätze steigen in den ersten neun Monaten um 54,8%

- Operatives EBIT* steigt in den ersten 9 Monaten um 34,1% auf 11,0 Mio. EUR - Operatives EBITDA* steigt in den ersten 9 Monaten um 24,3% auf 17,9 Mio. EUR - Gesamtumsatz wächst in den ersten 9 Monaten um 23,6% auf 70,8 Mio. EUR

Stuttgart, 31. Oktober 2016. Die RIB Software AG (ISIN DE000A0Z2XN6), auf dem Weltmarkt führend im Bereich 5D BIM End-to-End Unternehmenslösungen für das Bauwesen, gibt heute ihre Finanzkennzahlen für die ersten neun Monate 2016 bekannt.

Die RIB Gruppe hat die positive Geschäftsentwicklung des ersten Halbjahres 2016 fortgesetzt und weiterhin große Zuwachsraten beim Umsatz und Ergebnis erzielt. Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten um 23,6% auf 70,8 Mio. EUR (Vorjahr: 57,3 Mio. EUR). Die internationalen Umsätze wuchsen um 17,4% auf 33,0 Mio. EUR (Vorjahr: 28,1 Mio. EUR). Der Umsatz in Deutschland konnte um 29,9% auf 37,8 Mio. EUR (Vorjahr: 29,1 Mio. EUR) gesteigert werden. Akquisitionsbereinigt wuchs der Gesamtumsatz in den ersten neun Monaten um 14,0% auf 65,1 Mio. EUR (Vorjahr: 57,1 Mio. EUR). Auch beim Verkauf der Softwarelizenzen konnte ein deutliches Wachstum von 54,8% (19,2 Mio. EUR) erzielt werden (Vorjahr: 12,4 Mio. EUR).

Die abgegrenzten Wartungsumsätze erhöhten sich von 17,7 Mio. EUR auf 20,5 Mio. EUR um 15,8% und bilden weiterhin einen großen Anteil an den wiederkehrenden Umsätzen. In Summe stiegen die wiederkehrenden Umsätze (Maintenance und SaaS) um 12,3% auf 30,2 Mio. EUR (Vorjahr: 26,9 Mio. EUR). Die Umsätze im Berichtssegment iTWO stiegen im Berichtszeitraum um 23,8% auf 65,6 Mio. EUR (Vorjahr: 53,0 Mio. EUR).

Mit einem Plus von 24,3% konnte das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives EBITDA*) in den ersten neun Monaten auf 17,9 Mio. EUR gesteigert werden (Vorjahr: 14,4 Mio. EUR). Das operative Ergebnis vor Steuern (operatives EBT*) stieg im Berichtszeitraum um 32,9% auf 10,9 Mio. EUR an (Vorjahr: 8,2 Mio. EUR). Die PPA Abschreibungen haben sich durch die Akquisitionen der Soft SA und SAA im Vergleich zum Vorjahr von 2,2 Mio. EUR auf 3,1 Mio. EUR erhöht (+40,9%).

Konzernzahlen im Überblick

Mio. EUR, falls nicht 3. 3 Ver- 9 9 Ver- anders gekennzeichnet Quartal Quartal änderung Monate Monate änderung 2016 2015 2016 2015 Umsatzerlöse 20,9 17,9 16,8% 70,8 57,3 23,6% Software und SaaS/ 7,3 6,2 17,7% 28,9 21,6 33,8% Cloud Maintenance 7,0 5,8 20,7% 20,5 17,7 15,8% Consulting 5,2 4,3 20,9% 16,2 13,7 18,2% e-Commerce 1,4 1,7 -17,6% 5,2 4,3 20,9% Operatives EBITDA* 4,2 3,6 16,7% 17,9 14,4 24,3% in % vom Umsatz 20,1% 20,1% 25,3% 25,1% Operatives EBIT* 1,9 1,4 35,7% 11,0 8,2 34,1% in % vom Umsatz 9,1% 7,8% 15,5% 14,3% Abschreibungen aus 1,0 0,8 25,0% 3,1 2,2 40,9% Kaufpreisallokation (PPA-Afa) Zahlungsmittelzuflüsse 22,9 18,5 23,8% aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit Cash inkl. frei 166,1 177,0 -10,9 verfügbare Wertpapiere** EK-Quote** 87,5% 86,3% Durchschnittliche 762 660 15,5% Anzahl der Mitarbeiter

* EBITDA und EBIT bereinigt um Währungseffekte (Q3 2016: 0,0; Q3 2015: +0,5) / (9M 2016: -0,9; 9M 2015: +0,5) und Einmal-/Sondereffekte (2016:

0,0; 2015: + 0,3 Mio. EUR) ** Darstellung Vorjahr per 31.12.2015

Der vollständige Zwischenbericht (Januar - September 2016) steht auf der Internetseite der RIB Gruppe unter Investor Relations zum Download bereit.

Über die RIB Gruppe

Die RIB Software AG ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt iTWO³ - neue Denkweise, neue Arbeitsmethoden und neue Technologie - für Bauprojekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO ist heute die weltweit erste Lizenz- und cloudbasierte Big Data BIM 5D Unternehmenslösung für Unternehmen im Bauwesen wie zum Beispiel Projektentwickler, Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Auftraggeber und Investoren. Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software AG Pionier für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 700 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Projektentwickler, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC.

