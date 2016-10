Drohende Strafen für faule US-Immobilienpapiere überschatten die Fortschritte beim Sparkurs der UBS. Der weltgrößte Vermögensverwalter erhöhte im dritten Quartal seine Rückstellungen für diverse Verfahren um 417 Mio. auf 1,4 Mrd. $.



Trotz der erhöhten Rückstellungen stieg der Vorsteuergewinn des Schweizer Branchenprimus im Sommerquartal um 11 % auf 877 Mio. Franken. Grund dafür waren neben anziehenden Geschäften in den USA sinkende Kosten im Zuge des laufenden Sparprogramm.



Die Streitigkeiten wegen fauler US-Immobilienkredite zählen zu den größten noch anhängigen Rechtsfällen der Bank. Vor der Finanzkrise hatten viele Großbanken dort Hypotheken an mittellose Familien vergeben. Die Risiken wurden anschließend an Investoren weitergereicht - in Form von hochkomplexen Anleihen, die den Banken hohe Gebühren brachten. Als der Markt 2007 kollabierte, erwiesen sich diese Bonds als wertlos. Viele der Käufer fühlten sich über den Tisch gezogen und klagten erfolgreich gegen die Banken. Die UBS verbuchte wegen Geschäften mit Immobilienpapieren in der Finanzkrise massive Verluste und musste vom Staat gerettet werden. Konzernweit lagen die Vorsorgen für Rechtsstreitigkeiten Ende September bei 2,98 Mrd. Franken.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info