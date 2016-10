PEH Wertpapier AG: III. Quartal 2016 deutlich besser als Vorjahresquartal

31.10.2016 08:15

- Quartalsergebnis III/2016 +68,6% gegenüber III/2015 - Bruttoprovisionserträge III/2016 +11,1% gegenüber III/2015

Auf der Grundlage der vorläufigen Zahlen für die Zwischenmitteilung zum 30. September 2016 sind die wesentlichen Kennziffern der PEH zum III. Quartal 2016 gegenüber den vergleichbaren Vorjahreszahlen stärker als erwartet angestiegen. Alle Segmente des PEH Multi-Manager-Finanzhauses erwirtschaften operative Gewinne, die im 9-Monatsergebnis zum 30.09.2016 zu einem EBITDA in Höhe von 3,1 Mio. Euro führten. Im 3. Quartal 2016 haben sich die Ergebniskennziffern gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich verbessert. Das EBITDA stieg um 57,3% auf 0,8 Mio. Euro und das Ergebnis vor Steuern stieg um 68,6% auf 0,7 Mio. Euro. Die Bruttoprovisionserträge stiegen im gleichen Zeitraum um 11,1% und die Allgemeinen Verwaltungsaufwendungen konnten um 22,2% reduziert werden. Zum 30.09.2016 übertrifft das Ergebnis nach Steuern mit 1,8 Mio. Euro das Gesamtjahresergebnis 2015 um 89,2%.

Die Veröffentlichung der Zwischenmitteilung mit allen Daten und Kennziffern zum 30. September 2016 wird plangemäß am 15.11.2016 erfolgen.

Sprache: Deutsch Unternehmen: PEH Wertpapier AG Bettinastr. 57 - 59 60325 Frankfurt Deutschland Telefon: 069 247479930 Fax: 069 247479910 E-Mail: m.stuerner@peh.de Internet: www.peh.de ISIN: DE0006201403 WKN: 620140

Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Düsseldorf, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt

