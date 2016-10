Bad Marienberg - Die SolarWorld AG (ISIN DE000A1YCMM2/ WKN A1YCMM) steigerte im 3. Quartal 2016 ihre konzernweite Absatzmenge in einem schwierigen Marktumfeld um 5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 345 (Q3 2015: 328) MW, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:

