Die Eröffnung im DAX wird etwas schwächer erwartet. Die Indikation kurz vor Eröffnung notiert bei 10.665 Punkten gegenüber einem Schlusskurs vom Freitag bei 10.696 Punkten. Die Tageskerzen zeigen nach oben Widerstand an - mit Lunten an der 10.600 hingegen Unterstützung in diesem Bereich. An Impulsen werden heute zum Wochenauftakt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...