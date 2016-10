Der deutsche Leitindex hat in der vergangenen Woche den Befreiungssschlag verpasst. Zwar markierte er zu Wochenbeginn intraday ein neues Jahreshoch. Am Freitag fiel er jedoch auf Tagesschlussbasis unter die Marke von 10.700 Punkten. Der Schlussstand am Freitag lag bei 10.696 Punkten. Das ist ein Minus von 0,19 Prozent. Aus charttechnischer Perspektive haben die Bullen zunächst Zwischenziele bei 10.740, 10.770 sowie bei 10.800 Punkten im Visier, bevor ein nachhaltiger Sprung über das Bewegungshoch bei 10.827 Punkten schnelle Hochs bis auf 11.000 Punkte nach sich ziehen könnte. Die nächsten Zwischenziele auf der Unterseite finden sich bei 10.600 Punkten sowie übergeordnet im Bereich des Vorwochentiefs bei 10.583 Punkten.