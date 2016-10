Die deutschen Einzelhändler haben im September die stärksten Geschäftseinbußen seit zwei Jahren erlitten. Ihr Umsatz sank um 1,1 % zum Vormonat. Preisbereinigt fiel er sogar um 1,4 % und damit den zweiten Monat in Folge. Ökonomen hatten hier einen leichten Zuwachs von 0,2 vorausgesagt.



Hauptgrund für das schlechte Abschneiden dürften vor allem die ungewöhnlich warmen Temperaturen gewesen sein, die der Modebranche im September zu schaffen machten. Die Kunden griffen dadurch nicht wie erhofft bei den neuen Herbst- und Winterkollektionen zu. Der Umsatz mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren fiel deshalb real um 7,7 % niedriger aus als im September 2015.



Trotz des Rückschlags steuern die Einzelhändler in diesem Jahr aber auf ein deutliches Umsatzplus zu. Von Januar bis September zählten sie 2,2 % und real 2,1 % mehr in den Kassen als im Vorjahreszeitraum. Die Stimmung der Verbraucher hat sich zuletzt zwei Monate in Folge etwas abgekühlt. Allerdings ist die Kauflaune nach wie vor sehr gut, da niedrige Energiepreise und steigende Löhne die Kaufkraft stärken und die Beschäftigung auf Rekordniveau liegt.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info