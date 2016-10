Fielmann AG:

Fielmann AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

31.10.2016 10:22

Zwischenbericht zum 30. September 2016

Fielmann steigert Absatz und Umsatz Fachkräfte für morgen: mehr als 3.000 Auszubildende Fielmann schafft 500 zusätzliche Arbeitsplätze

Fielmann steigerte mit seinen verbraucherfreundlichen Leistungen, mit Brillen zum günstigen Preis und umfassenden Garantien in den ersten drei Quartalen den Absatz auf 5,90 Millionen Brillen (Vorjahr: 5,77 Millionen Brillen), erhöhte den Außenumsatz inkl. MwSt. auf 1.174,6 Millionen EUR (Vorjahr: 1.149,7 Millionen EUR) und den Konzernumsatz auf 1.009,3 Millionen EUR (Vorjahr: 986,7 Millionen EUR). Der Vorsteuergewinn beläuft sich auf 186,8 Millionen EUR (Vorjahr: 193,4 Millionen EUR), der Gewinn nach Steuern auf 132,5 Millionen EUR (Vorjahr: 137,5 Millionen EUR).

Im dritten Quartal weitete Fielmann seinen Absatz auf 1,98 Millionen Brillen aus (Vorjahr: 1,97 Millionen Brillen). Der Außenumsatz inkl. MwSt. erhöhte sich auf 402,7 Millionen EUR (Vorjahr: 395,1 Millionen EUR), der Konzernumsatz auf 348,9 Millionen EUR (Vorjahr 342,3 Millionen EUR). Der Quartalsgewinn vor Steuern beträgt 70,1 Millionen EUR (Vorjahr: 77,0 Millionen EUR), der Nachsteuergewinn 49,7 Millionen EUR (Vorjahr: 54,8 Millionen EUR).

Fielmann beschäftigte zum Ende des dritten Quartals 17.928 Mitarbeiter/ innen (Vorjahr: 17.318), davon 3.251 Auszubildende (Vorjahr: 3.104). Mit fünf Prozent aller augenoptischen Fachgeschäfte bildet Fielmann mehr als 40 Prozent des augenoptischen Nachwuchses in Deutschland aus. Unsere Auszubildenden sind die Fachkräfte von morgen.

Fielmann expandiert weiter, wird im Verlauf des Jahres zusätzliche Geschäfte eröffnen, bestehende Geschäfte vergrößern, in bessere Lagen umziehen und weitere Niederlassungen mit Hörgeräteabteilungen ausstatten. Wir sind zuversichtlich, unsere Marktposition auszubauen. Der Verbraucher kauft bei Unternehmen, die ihm hohe Qualität zu günstigen Preisen garantieren: in der Augenoptik ist das Fielmann. Für das vierte Quartal erwartet Fielmann eine in etwa den ersten neun Monaten entsprechende Ausweitung von Absatz und Umsatz. Für 2016 rechnet Fielmann mit einem Ergebnis vor Steuern leicht unter Vorjahresniveau und schafft mehr als 500 zusätzliche Arbeitsplätze.

Hamburg, im Oktober 2016

Fielmann Aktiengesellschaft Der Vorstand

