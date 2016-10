Die Baader Bank hat Compugroup nach dem bekundeten Kaufinteresse am belgischen IT- und Gesundheitsunternehmen Agfa-Gevaert auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Es würde ihn überraschen, wenn der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwareanbieter Agfa-Gevaert komplett übernehmen sollte, schrieb Analyst Knut Woller in einer Studie vom Montag. Die Geschäfte überlappten sich nur teilweise./ajx/gl

ISIN: DE0005437305