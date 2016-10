BERLIN (Dow Jones)--Kurz vor Verabschiedung des Klimaschutzplans warnt die Gaswirtschaft in Deutschland in einem dringlichen Appell an die Bundesregierung vor einem schleichenden Aus. "Das Setzen von Jahreszahlen, ab wann die Gastechnologie nicht mehr eingesetzt werden soll, widerspräche nicht nur dem Geist der Präambel des Klimaschutzplanes 2050 im Bezug auf Bezahlbarkeit und Technologieoffenheit, sondern wäre ein massiver Eingriff in den Markt", heißt es in einem Schreiben an Kanzleramt, Wirtschafts- und Außenministerium.

Unterschrieben haben es zehn Verbände, darunter der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie sowie der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches.

Der Klimaschutzplan sieht vor, bis Mitte des Jahrhunderts hierzulande weitgehend aus der Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle und Gas auszusteigen, um die Erderwärmung zu bremsen. Nach jetzigem Stand soll er am Mittwoch im Kabinett verabschiedet werden.

Gasförderer, Importeure und die Hersteller von Heizkesseln fürchten, durch "Technikverbote" nun nach und nach aus dem Markt gedrängt zu werden. "Gas ist dezentral, flexibel, effizient, speicherbar und preiswert. Es ist ein Garant für das Gelingen der Energiewende", beharren die Verbände auf ihrem Rohstoff.

October 31, 2016

