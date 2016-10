Der DAX befindet sich wieder einmal auf Richtungsssuche. Der nachhaltige Ausbruch über 10.800 Punkte ist vergangene Woche nicht gelungen. Laut Oswald Salcher von Flatex hat der US-Markt dem DAX die Woche verdorben. Vor allem die US-Präsidentenwahl rückt wieder in der Vordergrund. In dieser Woche finden außerdem in den USA, in Japan und in Großbritannien Notenbanksitzungen statt. Neben der Entwicklung bei DAX und Dow Jones geht Salcher im Gespräch mit Moderator Marco Uome auf das Währungspaar Euro/Dollar und den Ölpreis ein.