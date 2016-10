Bern (ots) -



Die BKW, ihre Technologiepartner Swiss Liquid Future und

thyssenkrupp Industrial Solutions klären die standortspezifischen

Voraussetzungen für industrielle Power-to-Liquid-Anlagen in der

Schweiz. Diese Anlagen stellen mittels Strom aus erneuerbaren

Quellen, Wasser und CO2 Methanol her, das als Energiespeicher dient.

Indem Methanol als CO2-neutraler synthetischer Treibstoff dem Benzin

beigemischt wird, kann unter anderem die CO2-Belastung des Verkehrs

verringert und so ein Beitrag an die Erreichung der Schweizer

Klimaziele geleistet werden.



Die Anlagen basieren auf der neuen Swiss Liquid Future

Technologie[TM] und sollen in Lizenz von thyssenkrupp und Schweizer

Zulieferern gebaut werden. Die BKW steuert ihr Wissen als Energie-

und Infrastrukturdienstleisterin bei. So begleitet sie beispielsweise

das Baugesuch und erstellt die notwendigen Anschlüsse für die

Anlagen. Die drei Partnerunternehmen evaluieren derzeit geeignete

Standorte für diese Power-to-Liquid-Anlagen. Die Anlagen stellen

mittels Strom aus erneuerbarer Energie, Wasser und CO2 den

synthetischen Treibstoff Methanol her. Mit Strom wird Wasser in

Sauerstoff und Wasserstoff aufgespalten. Im zweiten Schritt wandeln

die Anlagen CO2 und Wasserstoff in Methanol um. Für diesen Prozess

wird CO2 aus Quellen in der Schweiz verwendet, welches sonst als

Treibhausgas in die Atmosphäre gelangt wäre. Pro Anlage sollen auf

diese Weise 6'000 Tonnen CO2 pro Jahr gebunden werden. Dies

entspricht etwa 50 Mio. gefahrenen Kilometern bei einem Verbrauch von

5 Litern pro 100 Kilometer. Der synthetische Treibstoff, welcher mit

diesen Anlagen im Inland produziert wird, kann dem Benzin beigemischt

werden. Das verringert die CO2-Belastung des Verkehrs und leistet so

einen Beitrag zu den Schweizer Klimazielen. Zudem dient Methanol in

Form von Kapseln auch Brennstoffzellen und anderen industriellen

Anwendungen als Energiespeicher.



BKW AG



Die BKW Gruppe ist ein international tätiges Energie- und

Infrastrukturunternehmen mit Sitz in Bern. Sie beschäftigt gegen

5'000 Mitarbeitende. Dank der vielfältigen Kompetenzen, die sie unter

einem Dach vereint, bietet sie ihren Kundinnen und Kunden umfassende

und massgeschneiderte Dienstleistungen an. Sie plant, baut und

betreibt Energieproduktions- und Versorgungsinfrastrukturen für

Unternehmen, Private und die öffentliche Hand. Die BKW Gruppe bietet

eine breite Palette an Dienstleistungen an - von Bautechnologien über

Infrastrukturtechnik bis hin zu digitalen Geschäftsmodellen für

erneuerbare Energien sowie klassische

Multiutility-Infrastrukturdienstleistungen.



Swiss Liquid Future AG (SLF) Die SLF ist eine privat gehaltene

Aktiengesellschaft mit Sitz in CH-Meggen, Kanton Luzern. Das 2005

gegründete Unternehmen ist industrieller Technologieentwickler /

Betriebslizenzgeber für Produktionsanlagen zur Speicherung von CO2

in regenerativem Kraftstoff, vor allem zur Verwendung in

Transportmitteln. Die vom Unternehmen erarbeitete Wertschöpfungskette

gestattet Partnern entlang dieser Value Chain Produkte und

Dienstleistungen klimaschonend in diesem stark wachsenden Markt mit

langfristigen Verträgen zu positionieren und zu realisieren.

Zusätzlich ermöglicht Swiss Liquid Future institutionellen und

qualifizierten Investoren, über Finanzierungspartner und Banken an

diesem Infrastrukturinvestment zu partizipieren.



thyssenkrupp Industrial Solutions AG (thyssenkrupp) Die Business

Area Industrial Solutions der thyssenkrupp AG ist ein führender

Partner für Planung, Bau und Service rund um industrielle Anlagen und

Systeme. Auf der Basis von mehr als 200 Jahren Engineering-Erfahrung

liefert thyssenkrupp Industrial Solutions massgeschneiderte,

schlüsselfertige Grossanlagen und Anlagenkomponenten für Kunden aus

der Chemie-, Düngemittel-, Zement-, Mining- und Stahlindustrie. Als

Systempartner für die Automobil- und Luftfahrtbranche sowie im

Marinebereich werden hochspezialisierte Lösungen für die

individuellen Anforderungen der Kunden entwickelt. Rund 19'000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden an über 70 Standorten ein

globales Netzwerk, dessen Technologieportfolio maximale Produktivität

und Wirtschaftlichkeit garantiert.



