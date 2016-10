FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- GOLDMAN CUTS GENEL ENERGY PRICE TARGET TO 78,70 (141,10) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BBA AVIATION PRICE TARGET TO 295 (285) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 465 (365) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS LADBROKES PRICE TARGET TO 145 (155) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1650 (1500) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES IAG PENCE TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 450 (325) PENCE - HSBC RAISES WILLIAM HILL TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 275 (295) PENCE - JEFFERIES RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 880 (825) PENCE - 'BUY' - JPM RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 3005 (2925) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3735 (3760) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES IAG PRICE TARGET TO 450 (375) PENCE - 'HOLD' - PANMURE CUTS MIDATECH PHARMA PRICE TARGET TO 297 (380) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 205 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES IAG PRICE TARGET TO 480 (475) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 285 (245) PENCE - 'NEUTRAL'



