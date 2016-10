Berlin (ots) - Jimdo, 1&1 und Wix - Zahlreiche Homepage-Baukästen versprechen eine erfolgreiche Webseite in kurzer Zeit. Doch welcher Baukasten ist der richtige? Wie plant man eine Homepage? Und wie funktioniert die Suchmaschinenoptimierung? All diese Fragen beantwortet das neue Portal Homepage-Ratgeber.de des Berliner Startups 7leads. "Wir haben festgestellt, dass vor allem bei kleinen Unternehmen ein hoher Beratungsbedarf rund um das Thema "Homepage" besteht. Homepage-Ratgeber.de soll hier Unsicherheiten abbauen und als objektive Plattform für Übersichtlichkeit und Aufklärung sorgen.", so Jonas Weiland, CEO der 7leads GmbH. Homepage-Ratgeber.de berät den Nutzer in allen Fragen rund um die eigene Internetseite - digital im Online-Chat, per E-Mail und persönlich am Telefon. Alle Services des Homepage-Ratgeber.de sind für den Nutzer kostenlos.



In drei Schritten zur professionellen Homepage



Homepage-Ratgeber.de ist ein Online-Leitfaden, der auf die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Branche eingeht. "Ein Elektriker hat andere Ansprüche an seine Homepage wie ein Zahnarzt. Für den einen ist Jimdo ein guter Anbieter, der andere wird mit 1&1 besser zurecht kommen", so Jonas Weiland, CEO von 7leads. Der Ratgeber ist ein Drei-Schritte-Modell: Von der Planung und Zielsetzung der Homepage geht es über die richtige Wahl des Baukastensystems bis hin zur Messung von Erfolgsfaktoren wie Suchmaschinenoptimierung und Conversion-Tracking. Die Beratung erfolgt zum einen über den Homepage-Leitfaden und zum anderen über den Online-Chat, E-Mail oder persönlich am Telefon.



Erst 31 Prozent der Unternehmen arbeiten mit Homepage-Baukästen



Egal ob Handwerker, Zahnarzt oder Immobilienmakler - über 90 Prozent der kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs) wissen, wie wichtig eine eigene Homepage ist. 7leads hat dafür im August 196 KMUs befragt und herausgefunden, dass über 50 Prozent der Unternehmen ihren Internetauftritt selber erstellen, aber nur 31 Prozent mit Homepage-Baukästen arbeiten. Das Startup geht davon aus, dass sich diese Zahl bis 2018 verdoppeln wird.



www.Homepage-Ratgeber.de



OTS: 7leads newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122280 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122280.rss2



Pressekontakt: Startup Communication, Carina Wilhelm, 089/120219260, cw@startup-communication.de