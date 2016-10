Wallisellen (ots) -



An der Spitze der AMOS IT Suisse AG, einem Tochterunternehmen der

Allianz Suisse Gruppe, kommt es zum 1. Januar 2017 zu einem

Führungswechsel: Christoph Häberli (46) übernimmt die Leitung von

Moreno Ponci, der sich nach über 35 Jahren bei der Allianz Suisse in

den Ruhestand verabschiedet.



Christoph Häberli fungiert seit Anfang 2015 als Leiter des

Bereichs Operations Services der Allianz Suisse und verantwortet das

Facility Management an allen Direktionsstandorten der Allianz Suisse

sowie das Non-IT Procurement und das Supplier Management. Zuvor war

er unter anderem Inhaber der VisionReal Consulting AG, wo er komplexe

Projekte für verschiedene Versicherungsgesellschaften umsetzte,

darunter auch die Allianz Suisse. Insgesamt verfügt der begeisterte

Hobbypilot über 18 Jahre Projekterfahrung im IT-Umfeld. Der

diplo-mierte Bauingenieur absolvierte ein Studium Konstruktion &

Raumplanung an der ETH Lausanne und dem Georgia Institute of

Technology in Atlanta (USA).



"Die Informatik ist das Herzstück jedes Unternehmens, deren Rolle

im Zuge der Digitalisierung eine immer grössere Bedeutung zukommt.

Deshalb freut es mich sehr, dass wir mit Christoph Häberli eine

führungsstarke und erfahrene Persönlichkeit mit breitem IT-Wissen als

Nachfolger von Moreno Ponci verpflichten konnten, dazu noch aus dem

eigenen Haus. Damit stellen wir einen nahtlosen Übergang sicher",

sagt Severin Moser, CEO der Allianz Suisse. "Gleichzeitig danke ich

Moreno Ponci, der die IT-Geschicke der Allianz Suisse über Jahrzehnte

hinweg mit grosser Weitsicht und Engagement gelenkt hat".



Die Allianz Managed Operations & Services IT Suisse AG (AMOS) ist

eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Allianz Suisse Gruppe

und hat ihren Hauptsitz in Wallisellen. Die AMOS IT Suisse ist für

sämtliche IT-Services der Allianz Suisse zuständig. Zusätzlich

erbringt sie ausgewählte Services für Unternehmen der Allianz Gruppe.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 270 Mitarbeitende.



