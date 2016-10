DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: DEMIRE mit Veränderungen im Vorstand

DEMIRE mit Veränderungen im Vorstand

- Frank Schaich legt sein Vorstandsmandat bei DEMIRE mit Wirkung zum Ablauf des 31. Oktober 2016 nieder, bleibt aber bis zum 31. März 2017 Vorstand der Fair Value REIT-AG

Frankfurt am Main, den 31. Oktober 2016 - Vorstandsmitglied Frank Schaich hat heute auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat sein Vorstandsmandat bei der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main ("DEMIRE", ISIN DE000A0XFSF0) mit Wirkung zum Ablauf des 31. Oktober 2016 niedergelegt. Er bleibt weiterhin Vorstand der Fair Value REIT-AG, Gräfelfing bei München, wird dieses Mandat aber mit Ablauf des 31. März 2017 beenden und verlässt zu diesem Zeitpunkt den DEMIRE-Konzern, um sich zukünftig neuen Aufgaben zu widmen. Der Aufsichtsrat der DEMIRE bedankt sich ausdrücklich für die von Herrn Schaich geleistete Arbeit.

