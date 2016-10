Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Chevron von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und die Papiere auf die "Conviction Buy List" aufgenommen. Analyst Neil Mehta hob zudem in einer Studie vom Montag das Kursziel von 108 auf 118 US-Dollar an. Der Ölkonzern sei an einem positiven Wendepunkt angelangt, schrieb der Experte. Das Produktionsvolumen dürfte sich deutlich verbessern. Hinzu kämen neue Projekte sowie die erholten Ölpreise./mis/gl

AFA0077 2016-10-31/14:31

ISIN: US1667641005