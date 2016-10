Die Deutsche Bank plant für 440 Millionen Dollar ihre Anteile an der US-Kasino-Kette Red Rock Ressorts zu verkaufen. Das berichtet die Financial Times. Auch wenn Banken oft mit Kasinos verglichen wurden, hat die Deutsche nie Aktien von Red Rock Ressorts gekauft. Vielmehr war der Konzern vor mehreren Jahren bei einer Pleite des Kansinobetreibers in den Besitz von 17 Prozent der Anteile gekommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...