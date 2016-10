Von Christina Rexrode

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Bank Citigroup kooperiert nach eigenen Angaben bei einer branchenweiten Untersuchung von Zinsswaps. Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) untersuche "den Handel und das Clearing von Zinsswaps durch Investmentbanken", teilte die Citigroup Inc am Montag in ihrer vierteljährlichen Wertpapiermeldung mit.

"Die Citigroup kooperiert bei der Untersuchung", fügte die Bank hinzu. Ein Sprecher der Bank wollte sich darüber hinaus nicht äußern.

Im Mai hatte die CFTC die Bank wegen mutmaßlicher Manipulationen wichtiger Leitzinssätze mit einer Strafe von insgesamt 425 Millionen US-Dollar belegt. Die Behörde berücksichtigte dabei die Kooperation der Bank und vermerkte, dass diese selbst einen Teil des Fehlverhaltens festgestellt und angezeigt hatte.

October 31, 2016

